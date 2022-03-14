عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - تنبأت بيانات من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" بأن الظواهر بوجود فرصة بنسبة 80% لضرب عاصفة شمسية كبيرة كوكب الأرض، اليوم الإثنين الموافق 14 مارس.





وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن التوقعات كشفت أن هناك احتمالا بنسبة 20% أن تؤثر العاصفة الشمسية على عدد من دول العالم، وقد يتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من رؤية العاصفة الشمسية والشفق القطبي الذى هو عبارة عن عرض ضوئي غالبًا ما يُرى فى مناطق خطوط العرض العالية، ومن المتوقع أن يُرى ذلك باتجاه خط الاستواء أثناء العاصفة الشمسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات أكدت حدوث مشكلات بسبب العاصفة الشمسية اليوم في أنظمة راديو الهواة ونظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، وخصوصا بالقرب من وقت الفجر ووقت غروب الشمس "الغسق".

ومن جانبها، كتبت الدكتورة تاميثا سكوف، عالمة فيزياء الطقس الفضائي على صفحتها الرسمية على تويتر تغريدة أكدت فيها وجود العاصفة الشمسية اليوم، قائلة: "تُظهر نماذج التنبؤات من NOAA وناسا عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم الإثنين".

وأضافت: "ضرر مباشر! نماذج توقعات NOAA وناسا بأن العاصفة الشمسية ستضرب الكرة الارضية خلال الساعات 12:00 حتى 21:00 مساء اليوم 14 مارس".

وتابعت: "تأثير العاصفة الشمسية اليوم سيكون قويا! توقع العلماء أضواء الشفق القطبي بالقرب من خط الاستواء، مشاكل بترددات إذاعات الهواة وصعوبات بالتقاط "جي بي اس" خصوصا عند الشروق والمغيب وفى ساعات الليلة".