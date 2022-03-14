صينى يصنع طائرة ورقية طولها 86 مترا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لطائرة ورقية صنعها شاب صينى طولها عشرات الأمتار. وتقول الصحيفة إن فصل الربيع يمثل أفضل وقت لإطلاق الطائرات الورقية، مضيفة: "لكن هناك طائرات ورقية تكون عملية إطلاقها ليست بذات السهولة التى يتم بها إطلاق الطائرات الورقية الصغيرة". ولفتت إلى أن الطائرة التى تظهر فى الفيديو مصممة بطريقة متميزة بطول يصل إلى 86 مترا، مشيرة إلى أنها ظهرت بشكل دقيق إثر إطلاقها الذى شهده العديد من الأشخاص فى مقاطعة "خبى" الصينية.

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