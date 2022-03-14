حوت رمادى يفاجئ زورق للسياح ويحمله على ظهره لمدة ساعتين.. (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، التقطت إحدى السائحات المقطع وهى على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.
وقالت ناشرة الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت فى 8 مارس الجارى فى المكسيك، وأكدت أن هذا الحوت الرمادى تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.
وقالت إنها كثيرا ما تذهب فى نزهات بحرية فى نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى فى سلام.
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