مأدبة فاخرة للأفيال بتايلاند (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، تعتبر الأفيال مصدرا للفخر الوطنى ومعلما من معالم الهوية الثقافية لتايلاند، كما تستخدم فى العمل والنقل، بالإضافة إلى أنها رمز لانتصارات المحاربين والملوك فى ساحات الحرب.

ويشيع هذا الحدث فى أجزاء مختلفة من البلاد، ولكن بسبب جائحة كورونا والمشاكل الاقتصادية، قللت بعض المناطق من مظاهر الاحتفالات هذا العام.

وقدم متنزه نونج نوش للنباتات المدارية الواقع فى إقليم تشونبورى بشرق البلاد وليمة للأفيال من قرابة طنين من الفاكهة والخضراوات على طاولة بعرض ثمانية أمتار.