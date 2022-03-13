بترتيب الحلوى.. أسترالى يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ونجح الأسترالى الذى يدعى "بريندان كيلبى" فى تقديم أطول عمود رأسى مكون من قطع حلوى "إم آند إمز". واستطاع فى وضع 6 قطع من حلوى " إم آند إمز" فوق بعضها البعض، ليكون بذلك صاحب أطول عمود للحلوى موضوع فوق بعده. ونشرت موسوعة جينيس عبر حسابها على يوتيوب، فيديو لوضع الرجل الحلوى فوق بعضها البعض.

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