بكاميرا فائقة.. مواصفات هاتف «Nova 9 SE»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه يتم طرح هاتف "Nova 9 SE" اليوم فى ماليزيا، والذى جاء بتصميم يحاكى الإصدار الرئيسى من السلسلة Nova 9، وأيضاً بملامح تصميم سلسلة P50، حيث يضم إعدادات كاميرة تتضمن اثنتين من الحلقات الرئيسية، كما تتميز الجهة الخلفية بتصميم منحنى.

وجاء الهاتف بشاشة بحجم 6.78 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، مع إطارات فائقة النحافة بسماكة 1.05ميللمتر، كما يأتى برقاقة معالج كوالكوم التى تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتدعم الاتصال بشبكات 4G.

ويضم الهاتف مواصفات عالمية حيث يحوى 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4000 ميللى أمبير.

ويتميز بتصميمه الأنيق والعصرى حيث يصل وزن الهاتف 191 جراما، ويطرح الهاتف بألوان مختلفة منها اللون الأزرق والأبيض والأسود.