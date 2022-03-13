الصين تستكشف القمر ببعثات مستقبلية

وأوضح وو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أنه من المقرر أن يعيد المسبار "تشانج آه - 6" عينات قمرية تصل كتلتها إلى كيلوجرامين إلى الأرض، وأن يتم تكليف "تشانج آه-7" بالهبوط على القطب الجنوبى للقمر والكشف عن الموارد الطبيعية، وأن يستكشف "تشانج آه-8"، بالتعاون مع "تشانج آه-7"، كيفية استغلال الموارد القمرية.
وأضاف أن المهام المستقبلية تشمل أيضا تطوير مركبة خاصة يمكنها أن تطير من موقع الهبوط إلى الفوهات القمرية لمساعدة العلماء فى البحث عن آثار للمياه، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود الماء، فإنه يمكن أن يوفر موارد لبعثات مأهولة فى المستقبل على القمر.
وقال المصمم الصينى "سيكون هناك العديد من المركبات الجوالة ومركبات الهبوط العاملة فى محطة القمر المستقبلية وشبكة اتصالات قائمة على القمر لدعم هذه المركبات الفضائية، مضيفا أن محطة الأبحاث القمرية يمكن أن تعمل أيضا كمركز نقل لاستكشافات النظام الشمسى وحتى الفضاء الأعمق".
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