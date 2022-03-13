أفعى سامة تهاجم رجلا مسنا فى حديقة منزله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبسبب كثرة تلك الحيوانات بها، بدأ سكان أستراليا الاضطرار للتعايش معها وتجنبها قدر الإمكان. وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو مرعب لأفعى سامة وهى تهاجم رجل أثناء جلوسه بمنزله. وظهر بالفيديو، رجل مسن يدعى "مالكولم" يجلس بـ باحة منزله فى فيكتوريا، وفجأة وجد أفعى سامة تهاجمه وقفزت فوق قدمه أسفل الكرسى. دفع الرجل كرسيه بعيدا وحدق فى الثعبان غير مصدق، لكن الثعبان فر بسرعة بعيدا عن الرجل، فلولا رؤيته للثعبان لكان فى عداد الموتى.

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