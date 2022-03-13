جدة - نرمين السيد - Redmi Note 11E
وأشارت الشركة إلى أن هاتفها "Redmi Note 11E" يتمتع بهيكل أنيق بتصميم مسطح يحاكى طرازات آيفون من أبل، مصنوع ن المعدن والبلاستيك المتين، يبلغ أبعاده 164 × 76.1 × 8.9 ملليمتر، ويزن 200 جرام.
ويأتى بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.58 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2408 بيكسل، بالإضافة إلى تميزه بالاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.
مواصفات Redmi Note 11E
ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبمستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفى ومحادثات الفيديو بجودة عالية.
ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، مع توفر بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
ألوان وسعر Redmi Note 11E
ويطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهم الفضى والأزرق والرمادى، وبسعر رخيص يناسب مختلف الفئات ويبلغ 170 يورو، أى حوالى 2900 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعره رخيص.. شاومى تطرح هاتفا جديدا بتقنيات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.