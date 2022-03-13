سعره رخيص.. شاومى تطرح هاتفا جديدا بتقنيات عالية

جدة - نرمين السيد - Redmi Note 11E

وأشارت الشركة إلى أن هاتفها "Redmi Note 11E" يتمتع بهيكل أنيق بتصميم مسطح يحاكى طرازات آيفون من أبل، مصنوع ن المعدن والبلاستيك المتين، يبلغ أبعاده 164 × 76.1 × 8.9 ملليمتر، ويزن 200 جرام.

ويأتى بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.58 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2408 بيكسل، بالإضافة إلى تميزه بالاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات Redmi Note 11E

ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبمستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل قادرة على التقاط صور سيلفى ومحادثات الفيديو بجودة عالية.

ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، مع توفر بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

ألوان وسعر Redmi Note 11E

ويطرح الهاتف بـ 3 ألوان وهم الفضى والأزرق والرمادى، وبسعر رخيص يناسب مختلف الفئات ويبلغ 170 يورو، أى حوالى 2900 جنيه مصرى.