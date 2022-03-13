جدة - نرمين السيد - وتوفى بوبى ماثيني، 42 عامًا، وتومى جان، 67 عامًا، وكلاهما بعد أن حوصرا وهاجمهما الجمل المسعور يوم الخميس فى أوبيون، على بعد حوالى 100 ميل شمال شرق ممفيس، بحسب "نيويورك بوست".
وقال مكتب عمدة مقاطعة أوبيون، فى بيان، إنه تلقى مكالمة هاتفية بشأن هجوم جمل هارب على أشخاص بالقرب من حديقة شيرلى فارمز للحيوانات الأليفة، وذلك فى حوالى الساعة 4:45 مساءً، حيث وجدوا الرجلين غائبين عن الوعي.
وأثناء نقل المسعفين لأحد الضحايا إلى سيارة إسعاف، ظهر الجمل من جديد وهاجم سيارة مكتب العمدة. وقال البيان إن الضباط أجبروا على "قتل الجمل حفاظا على سلامة جميع الموجودين فى مكان الحادث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتل شخصين وهاجم سيارة.. هروب جمل من حديقة حيوانات بأمريكا والأمن يقضى عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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