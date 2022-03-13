بحث ألمانى ينقذ وحيد القرن الشمالى من الانقراض

جدة - نرمين السيد - اقترب فريق بحثى ألمانى خطوة من إنتاج خلايا بويضة صناعية من الخلايا الجذعية لحيوان وحيد القرن الأبيض الشمالى، تمهيداً لاستخدامها فى تكاثر الحيوان المهدد بالانقراض، ويعد هذا الحيوان من أبرز الأنواع المهددة بالانقراض، ولم يعد على قيد الحياة سوى اثنين من حيوانات هذا النوع، وهما "فاتو" و"نجين"، وكلاهما من الإناث، نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان هذه الأنواع الفرعية التكاثر بشكل طبيعى، ويبدو الانقراض أمراً لا مفر منه.





وبحسب "الشرق الأوسط"، يعمل اتحاد الإنقاذ الحيوى الألمانى، بالتعاون مع مركز "ماكس ديلبروك" للطب الجزيئى فى جمعية "هيلمهولتز" بألمانيا، جنباً إلى جنب مع شركاء فى جامعات بميونخ وهولندا واليابان، ضد عقارب الساعة، لضمان عدم اختفاء وحيد القرن الأبيض الشمالى من كوكبنا إلى الأبد، عن طريق استخدام خلايا الجلد المأخوذة من وحيد القرن الأبيض الشمالى لإنشاء خلايا جذعية محفزة فى المختبر، التى يمكن أن تتطور فى النهاية إلى خلايا بويضات غير ناضجة.

وولفتت إلى أن الفريق البحثى اتخذ خطوة كبيرة نحو هذا الهدف، حيث أعلن الباحثون فى دراسة نشرتها أول من أمس دورية "ساينتفيك روبورتيز"، عن "نجاحهم فى استخدام طريقة تُعرف باسم "إعادة البرمجة العرضية"، لإنتاج خلايا وحيد القرن الأبيض الجذعية المحفزة بنجاح".

وتضمن ذلك قيام الباحثين بإدخال جزيئات "دنا" أجنبية تسمى "بلازميدات" فى خلايا الجلد التى حصلوا عليها، واحتوت هذه البلازميدات على جينات لإعادة برمجة خلايا الجلد إلى خلايا جذعية، ووجدوا "تشابهاً بشكل ملحوظ بين الخلايا الجذعية من وحيد القرن المتولدة بهذه الطريقة مع الخلايا البشرية المكافئة لها".

ويقول ميشا دروكر، من مركز "ماكس ديلبروك" للطب الجزيئى فى جمعية "هيلمهولتز" بألمانيا، إنه إذا نجح التكاثر من الخلايا الجذعية، فيمكن استخدام هذه التقنية لإحياء العديد من الأنواع المهددة أو المنقرضة بالفعل.

ويتم تخزين أكثر من 10 آلاف خلية حية من أكثر من ألف نوع من الأنواع المهددة بالانقراض فى حديقة الحيوانات المجمدة فى مركز "أرنولد ومابيل بيكمان" لأبحاث الحفظ فى سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفى بنك "أى زد دبليو" الحيوى فى برلين.

ويضيف دروكر فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى للمركز بالتزامن مع نشر الدراسة، يمكن استخدام هذا المورد الثمين لإعادة الأنواع إلى حافة الانقراض، وسيكون وحيد القرن الأبيض حينئذٍ مجرد البداية.