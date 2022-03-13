واتساب تجعل محادثات الويب أكثر أمانًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة ميتا عن Code Verify، وهى إضافة متصفح جديدة مفتوحة المصدر لمنصة واتساب تهدف إلى تحسين أمان إصدار الويب الخاص بالمنصة، وتعمل الإضافة من خلال التحقق من عدم العبث بمحتويات إصدار الويب لتطبيق واتساب، وتهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على أى مهاجم محتمل فى اختراق البيانات أو خصوصية الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام إصدار الخدمة المستند إلى المتصفح.





وبحسب "العربية"، تأتى هذه الإضافة بعد إطلاق نسخة واتساب التجريبية المتعددة الأجهزة فى العام الماضى، ويهدف هذا إلى جعل استخدام خدمة المراسلة من أجهزة أخرى غير هاتفك الأساسى أسهل وأكثر سلاسة. ومنذ إطلاق الميزة، تقول الشركة إنها شهدت زيادة فى عدد الأشخاص الذين يصلون إلى خدمتها من خلال متصفحات الويب، مما يمثل تحديات أمنية جديدة مقارنة بالتطبيق. وتقارن Code Verify تجزئة التعليمات البرمجية التى يتم تشغيلها فى متصفحك مع التجزئة التى تحتفظ بها Cloudflare، ولكن قيمتها تكمن فى أتمتة هذه العملية، مما يسهل على أى شخص الفهم والاستخدام بغض النظر عن معرفته التقنية.

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