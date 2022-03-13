جدة - نرمين السيد - أكدت دراسة بريطانية حديثة، اليوم السبت، أن ما يصل إلى 97% من النساء و68% من الرجال أفادوا بأنهم يعانون من أحد أنواع اشتهاء الطعام، بما فى ذلك الرغبة الشديدة فى تناول السكر.





وبحسب الدراسة التى نشرت فى مجلة Eat This.Not That يفضل اللجوء إلى الفواكه بطيئة الحرق مع مصادر الدهون والبروتينات لتهدئة الرغبة الشديدة فى تناول السكريات. وبحسب "العربية"، فأفضل فاكهة تساعد فى سحق الرغبة بتناول شئ حلو الطعم هى "الأفوكادو" التى تحتوى على الألياف والدهون الصحية، فالأفوكادو ليس فقط مصدرا قويا للبروتين، ولكنه يوفر دهونا صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تلعب دورا كبيرا فى تغذية وإرضاء الجسم". وبحسب الدراسات يؤمن الأفوكادو العناصر الغذائية التى "تحد من الأنسولين وارتفاع السكر فى الدم"، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالى من الألياف فى الأفوكادو يمكن أن يساعد فى إبطاء معدل الهضم ويتسبب فى ارتفاع تدريجى أكثر وانخفاض فى نسبة السكر فى الدم، ما يعنى الشعور بالحيوية بعد فترة وجيزة من الاستمتاع بطبق من الأفوكادو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاكهة تبدد الرغبة فى تناول السكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.