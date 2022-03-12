آبل تفتح باب الحجز المسبق لـ 2022 iPad Air

جدة - نرمين السيد - وبدأت آبل فتح متاجرها وموقعها لحجز الجهاز اللوحى الجديد 2022 iPad Air، ويتوفر الطراز الأساسى من الجهاز مقابل سعر 599 دولار أمريكى، على أن يكون متاحا للبيع اعتبارا من 18 مارس الجارى.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقنى سيتمكن العملاء ممن يرغبون فى شراء آيباد آير الجديد، من حجز الجهاز مسبقا عبر موقع الشركة على الويب بدءًا من اليوم 11 مارس، ومتاجر البيع بالتجزئة Best Buy و B&H Photo وعدد قليل من بائعى التجزئة الآخرين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتميز تابلت iPad Air بمعالج M1 الموجود فى أحدث جهاز iPad Pro، بالإضافة إلى دعم اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ USB-C يسمح بنقل أسرع للبيانات، وتقول شركة آبل إن وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة أسرع بنسبة تصل إلى 60% من معالج A14 Bionic فى iPad Air 2020 أيضا.

ويحتوى الجهاز اللوحى 2022 iPad Air، على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل يمكنها الاستفادة من ميزة Center Stage من آبل، والتى تم تصميمها للتحرك تلقائيا مع المستخدم أثناء إجراء مكالمات الفيديو لإبقائه مرئيا أثناء التنقل.

ويأتى الجهاز اللوحى 2022 iPad Air، بتصميم مشابها لطراز 2020 ويتوفر فى تكوينين مختلفين للتخزين بسعة 64 أو 256 جيجابايت، كل منهما مزود بشاشة من نوع Liquid Retina بقياس10.9 بوصة، وبدقة عرض 1640 × 2360 بكسل، تدعم التدرج اللونى P3، مع معدل سطوع يبلغ 500 شمعة فى المتر المربع.

ويحتوى الحاسب اللوحى الجديد iPad Air 2022، على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة تدعم تقنية Smart HDR 3، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج آبل الجديدApple M1، مقترن بذاكرة وصول عشوائى رام 8 جيجابايت، إلى جانب نظام التشغيل iPadOS 15.3، مع بطارية بقوة 28.6 وات تعمل لمدة 10 ساعات.