جدة - نرمين السيد - وذكرت شرطة الأموال العامة الإيطالية - فى بيان أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم السبت - أن اليخت، البالغ طوله 143 مترا ويعد واحدا من أضخم اليخوت فى العالم، محتجز فى ميناء ترييستى شمال شرق البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميلينشينكو كان واحدًا من عدد من أفراد النخبة الروسية الذين استهدفتهم عقوبات الاتحاد الأوروبى مؤخرًا بسبب صلتهم الوثيقة بالكرملين.
وتبلغ ثروة رجل الأعمال الروسى حوالى 11 مليار دولار ما يجعله ثامن أغنى رجل فى روسيا، وفقًا لمجلة "فوربس".
وكانت السلطات الإيطالية قد صادرت - فى وقت سابق - يختين مملوكين لرجلى أعمال روسيين آخرين بعد إدراجهما على قائمة العقوبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تصادر يختا فاخرا قيمته 530 مليون يورو.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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