جزائرى يسافر إلى فرنسا متخفيا فى جزء الطائرة السفلى

جدة - نرمين السيد - بحسب صحيفة البيان، فتحت الشرطة الجزائرية فى ولاية قسنطينة، تحقيقا موسعا فى الفيديو، حيث كانت الطائرة قد توجهت الأربعاء من مطار محمد بوضياف بقسنطينة إلى مطار شارل ديجول بباريس.
وتم اكتشاف أمر المسافر لحظة وصول الطائرة إلى مطار شارل ديجول بفرنسا، حيث ظهر فى الجزء السفلى للطائرة وعلامات الخوف والذعر تسيطر عليه.
واستغرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من الحادثة، وتساءل البعض عن كيفية وصول الشاب إلى منطقة الصعود إلى الطائرة بالرغم من الضوابط فى المطارات الجزائرية المتعددة والصارمة للغاية.
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