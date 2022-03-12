هواوى تطرح هاتف Nova 9 SE بقدارات تصويرية فائقة الجودة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يأتى هاتف Nova 9 SE، بتصميم أنيق وعصرى يزن 191 جراما، يحاكى طراز "نوفا 9" مع خلفية منحنية تتضمن دائرتان لإعدادات الكاميرا الرئيسية والتى تضم مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، بحسب موقع "gsmarena".

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل،وهو أول هواتف الشركة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما أن إعدادات كاميرا هواوى Nova 9 SE، تدعم خاصية الوضع الليلى الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها فى واحدة.

يأتى Huawei Nova 9 SE، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتى الجزء الأمامى والخلفى من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.

يضم هاتف هواوى Nova 9 SE، مواصفات عالمية وأداء قوى بالنسبة لهاتف متوسط الفئة، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

يتم شحن هاتف هواوى Nova 9 SE، بواسطة تقنية شحن سريع بقدرة 66 وات، يقوم بشحن بطارية بقوة 4000 مللى أمبير، عبر منفذ USB-C، ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة.

يتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، للحجز المسبق على موقع هواوى الرسمى بماليزيا فى 3 ألوان مميزة هى: الأزرق، والأسود، والأبيض، مقابل سعر حوالى 300 يورو.