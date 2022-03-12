جدة - نرمين السيد - ويرى نيكولين، الذى عمل فى وقت سابق كعضو فى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، أنه لهذا السبب جرت تحت إشراف الأمريكيين، تجارب ودراسات حول ذلك فى أوكرانيا.
ووفقا له، تدل الوثائق التى نشرتها وزارة الدفاع الروسية، على أن بعض البحوث التى جرت فى أوكرانيا تتعلق بفيروس إنفلونزا الطيور، بما فى ذلك سلالة H5N1 ، والتى تعتبر الأكثر خطورة ويمكن أن تسبب الوباء على مستوى عالمي.
كذلك يجب تركيز الانتباه على أنه تم فى المختبرات الموجودة فى أوكرانيا العمل لزيادة قوة العدوى المسببة للأمراض لدى بعض الميكروبات.
وأضاف نيكولين: "وهذا يعنى أنه من خلال أساليب الهندسة الوراثية، كان من الممكن التوصل إلى إنتاج سلالات قتالية، ليقوم الأمريكيون بنقلها عمدا إلى الطيور البرية ومن ثم توجيهها إلى أراضى العدو المحتمل، أى إلى روسيا".
فى وقت سابق، قال الفريق إيغور كيريلوف رئيس قوات الحماية من الاشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية فى الجيش الروسي، إنه تم بمشاركة مختبرات أوكرانيا، فى إطار البرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها فى الناتو، إنشاء مشروع لنقل الأمراض بمساعدة الطيور، التى تحلق فوق روسيا خلال تنقلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء: أمريكا ربما استخدمت الطيور كوسيلة لنقل الأمراض الخطيرة إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.