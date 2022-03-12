اعرف إزاى الروبوت هيساعد الأطفال فى التعليم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتحدث فايق، مع الروبوت المصرى "توت"، عن كيفية مساعدة الروبوت الأطفالفى الملية التعليمية بالمستقبل القريب.

وقال فايق، إن الروبوت سيساعد فى العملية التعليمية من خلال إقامة الفصول فى المستقبل تعتمد على الروبوت، فضلا عن دمج الإنسان بالآلة.

وأوضح أن هذه محاولة من رجل الأعمال إيلون ماسك، لدمج المخ البشرى بالروبوت، من خلال وضع شريحة لتسريع إشارات المخ، وأن تتم عملية الإرسال والاستقبال بين الإنسان والكمبيوتر مباشرة.