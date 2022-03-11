Clipchamp.. مفاجأة جديدة من ويندوز 11

جدة - نرمين السيد - وتختبر الشركة فى آخر تحديث لنظام ويندوز تحسينات على تجربة البحث، التى يتم طرحها للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وأصدرت مايكروسوفت نسخة جديدة لمستخدمى برنامج "ويندوز إنسايدر"، وبالرغم من أنها لا تتضمن أى ميزات جديدة، إلا أنها تقدم تطبيقين جديدين يكونان قريبا جزءا من التجربة الافتراضية فى ويندوز 11، ويسمى أحدها Clipchamp، وهو تطبيق فى المتصفح لتحرير مقاطع الفيديو حصلت عليه مايكروسوفت فى العام الماضى مقابل مبلغ لم تكشف عنه.

وقالت الشركة فى ذلك الوقت إنها تتطلع إلى دمج التطبيق فى مجموعة Microsoft 365، وأنها كانت تستكشف فكرة دمجه فى ويندوز.

ولا يعتبر Clipchamp قويا مثل Adobe Premiere أو DaVinci Resolve. ولكن بالنسبة لمعظم مستخدمى ويندوز من المحتمل أن يكون ذلك ميزة، وذلك لأنه لن يربكهم بالميزات التى لا يحتاجون إليها أو حتى يعرفون كيفية استخدامها.

وبدلا من ذلك، يقدم Clipchamp مجموعة من القوالب جنبا إلى جنب مع مكتبة من الوسائط والفلاتر والأنماط وتأثيرات الانتقال لمساعدة المستخدمين فى إنشاء مقاطع فيديو بصوت متعدد المسارات بسهولة نسبية.