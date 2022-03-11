جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان، اليوم الجمعة، إنها ستحظر جميع القنوات الإعلامية الروسية التى تمولها الدولة.
وفى أول مارس الجارى، أكدت شركة "يوتيوب"، أنها ستغلق قنوات مرتبطة بتلفزيون "روسيا اليوم" ووكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عبر أوروبا.
وفرضت الدول الغربية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردًا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، لحماية سكان لوهانسك ودونيتسك، بعد إعلان الرئيس الروسيفلاديمير بوتين، فى 24 فبراير، عن عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوتيوب يحظر القنوات الإعلامية الروسية حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.