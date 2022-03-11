يوتيوب يحظر القنوات الإعلامية الروسية حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان، اليوم الجمعة، إنها ستحظر جميع القنوات الإعلامية الروسية التى تمولها الدولة.

وفى أول مارس الجارى، أكدت شركة "​يوتيوب"​، أنها ستغلق قنوات مرتبطة بتلفزيون "​​روسيا​ اليوم" ​ووكالة الأنباء الروسية ​"سبوتنيك"​، عبر ​أوروبا​.

وفرضت الدول الغربية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردًا على شن ​موسكو​ عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، لحماية سكان لوهانسك ودونيتسك​، بعد إعلان الرئيس الروسي​فلاديمير بوتين​، فى 24 فبراير، عن عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.