لميس جابر تحكى قصة «مسجد الصالح طلائع» فى الغورية

جدة - نرمين السيد - وقالت جابر إن مسجد الصالح طلائع أحد رموز الدولة الفاطمية التى أقيمت فى مصر، وآخر المساجد فى العصر الفاطمى، وتم بنائه سنة 555 هجرية، وأوضحت أن قصة إنشاء المسجد تعود إلى الوزير الصالح طلائع بن رزيك، وكان وزيرًا للخليفة الفاطمى، ليدفن فيه رأس الإمام الحسين.
وذكرت أن الخليفة الفاطمى لم يمكنه من ذلك حيث أشار عليه بأن رأس الأمام يجب أن تكون فى القصر، فأعد له الخليفة مشهدًا خاصًا داخل باب "الديلم" أحد أبواب القصر الفاطمى، وهو المشهد القائم حاليًا.
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