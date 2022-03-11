قدرات خارقة لأحدث أجهزة أبل.. ماك ستوديو

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "أبل دبليو دى"، فإن جهاز "ماك ستوديو" خضع لاختبار Geekbench التحليلى لأداء أحدث الأجهزة، ومن خلاله تبين وجود قدرات خارقة فى هذا الجهاز.
وكشفت نتيجة Geekbench التى تم تسريبها أن شريحة M1 Ultra أقوى من معالج Intel Xeon W ذى الـ28 نواة، وهو أعلى معالج متاح لأجهزة كمبيوتر أبل البرجية.
وأكد هذا الاختبار أن جهاز "ماك ستوديو" الجديد، أكثر مقدرة وفاعلية من ماك برو، بفضل شريحة السيلكون الجديدة الخارقة M1 Utlra".
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