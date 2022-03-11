سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy F23 5G

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة LCD قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ضد الصدمات والخدوش.

وينبض بداخل الهاتف الذكى الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 750G ثمانى النوى مع بطاقة رسوميات Adreno 619 وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 و6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويبدأ سعر الجهاز بنحو 200 دولار بحسب بعض مواقع بيع الهواتف المحمولة.

وتظهر الكاميرا الثلاثية المستطيلة على الجانب الخلفى، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ساعة، والتى يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 25 وات.

ويعتمد الهاتف الذكى Galaxy F23 5G الجديد على واجهة المستخدم One UI 4.1، التى تستند إلى نظام التشغيل جوجل أندرويد 12، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكى، الذى يزخر بفتحة لبطاقتى SIM وقارئ بطاقة الذاكرة microSD.