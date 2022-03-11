روسيا تحظر الوصول إلى «إنستجرام»

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام الروسية "روسكومنادزور"، فى بيان: "بناء على طلب مكتب المدعى العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستجرام.. فى روسيا".

كانت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، الجمعة الماضية، بدء حجب موقع "تويتر"، بعد أن أعلنت فى وقت سابق حظر الوصول لموقع "فيسبوك".

وأعلنت موسكو قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل "فيسبوك" بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود "تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".