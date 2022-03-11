تقلبات فى الطاقة.. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء لموقع spaceweather، أن فئة G1 أضعف العواصف الشمسية، وقد تسبب تأثيرات طفيفة على تشغيل الأقمار الصناعية وتحدث تقلبات ضعيفة فى شبكة الطاقة.

وأطلقت الشمس الانبعاث الكتلى الإكليلى الذى يمر بالقرب من الأرض اليوم فى الفضاء قبل ثلاثة أيام، من خلال خيوط من الحقول المغناطيسية المتشابكة على سطح الشمس.

ولم يصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائى الأمريكى تحذيرا، حيث من المتوقع أن يكون تأثير الانبعاث الكتلى الإكليلى على الأرض ضئيلا للغاية.

وأكد الخبراء أن العواصف الشمسية من فئة G5، وهى الأقوى، يمكنها أن تؤثر بشدة على عمليات الأقمار الصناعية، وتتسبب فى حدوث طفرات تقطع شبكات الطاقة وتعطل الاتصالات اللاسلكية عالية التردد لأيام متتالية.