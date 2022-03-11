جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الروس سيكونون قادرين على الوصول إلى تويتر إذا قاموا بتنزيل متصفح "تور" Tor واستخدام لاحقة.onion فى نهاية الموقع بدلا من.com.
وتسمح.onion على متصفح "نور" بتشغيل مواقع الويب دون تدخل من الآخرين، بما فى ذلك الحكومات.
وتم حظر تويتر، من قبل روسيا لحظره حسابات وسائل الإعلام التى تديرها الدولة فى البلاد من على المنصة على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد حظره فى روسيا.. ضربة قوية من «تويتر» لتخطى القيود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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