بعد حظره فى روسيا.. ضربة قوية من «تويتر» لتخطى القيود

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الروس سيكونون قادرين على الوصول إلى تويتر إذا قاموا بتنزيل متصفح "تور" Tor واستخدام لاحقة.onion فى نهاية الموقع بدلا من.com.

وتسمح.onion على متصفح "نور" بتشغيل مواقع الويب دون تدخل من الآخرين، بما فى ذلك الحكومات.

وتم حظر تويتر، من قبل روسيا لحظره حسابات وسائل الإعلام التى تديرها الدولة فى البلاد من على المنصة على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.