تسونامى.. اليابان تحيى ذكرى أسوأ كارثة طبيعية

جدة - نرمين السيد - أحيت اليابان، صباح اليوم الجمعة، الذكرى الحادية عشرة لوقوع زلزال عنيف وموجات مد عاتية "تسونامى" وما صاحب ذلك من كارثة نووية دمرت المناطق الشمالية الشرقية للبلاد فى 11 مارس عام 2011.





وخلفت الكارثة الطبيعية أكثر من 15 ألف قتيل، فى أسوأ موجة شهدها تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، بأن البلاد تمكنت من إعادة بناء البنية التحتية فى المناطق المتضررة بشكل كبير، غير أنه ما زال هناك حوالى 38 ألف شخص مشردين بعد مرور أكثر من عقد على وقوع الزلزال الذى بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، والذى تسبب فى موجات تسونامى عاتيه وأضرار واسعة النطاق وانهيارات فى مجمع فوكوشيما دايتشى النووى.

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