دراسة تحذر من التهاب المخ بسبب العزلة الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - تسببت جائحة كورونا على مدار العامين فى زيادة العزلة بين البشر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتباعد لمنع انتشار الوباء وكبح جماحه، ما يعنى زيادة الاضطرابات النفسية والجسدية، كشفت دراسة دولية حديثة أن العزلة الاجتماعية أثناء الجائحة يمكن أن تؤدى لالتهاب المخ.





ووفقا لما نشرته "العربية"، أفاد ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة موظفين وعمال بالغين فى الولايات المتحدة شملهم الاستطلاع عام 2021 من قبل جمعية علم النفس الأميركية عن الآثار السلبية للضغوط النفسية المرتبطة بالعمل، ومن بينها قلة الاهتمام والطاقة والجهد.

كما أفاد المشاركون أيضًا عن تعرضهم للإنهاك المعرفى (36%) والإرهاق العاطفى (32%) والإرهاق الجسدى (44%)، بحسب ما نشره موقع Psychology Today.

وتوصلت دراسة لمستشفى ماساتشوستس العام بالتعاون مع جامعة كينغز كوليدج لندن ومركز Maudsley NIHR للبحوث الطبية الحيوية إلى أن الأفراد الأصحاء الذين تم فحصهم بعد تنفيذ حظر التجوال والإغلاق فى بلادهم لديهم مستويات مرتفعة فى الدماغ لاثنين من علامات الالتهاب العصبى المستقلة هما بروتين 18 kDa وTSPO ميوينوزيتول مقارنة بالمشاركين قبل الإغلاق.

كما أظهر المشاركون الذين أيدوا عبء الأعراض العالى إشارة TSPO أعلى فى الحُصين، والتى تعنى معاناتهم من تغير الحالة المزاجية والإرهاق العقلى والتعب البدني، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن أعراض قليلة أو معدومة، بما يمكن ترجمته إلى أن الالتهاب فى هذه المناطق بالدماغ يمكن أن يكون سببًا فى إجهادها العقلى والجسدى وتغيرات الحالة المزاجية.

قدمت هذه الدراسة إشارات أولية على أن حظر التجوال والإغلاق كان له تأثير فى زيادة التهاب الدماغ، وربما كان هذا بسبب آليات المناعة، التى تم تنشيطها بسبب العزلة الاجتماعية.

هذا وتدعم الدراسات السابقة فرضية أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤدى إلى زيادة التهاب الدماغ، حيث أوضحت إحدى الدراسات أن التجارب الاجتماعية السلبية، أى العزلة والتهديد الاجتماعي، يمكن أن تحفز الاستجابات الالتهابية أثناء قمع المناعة المضادة للفيروسات.

فى حين أن التجارب الإيجابية، والتى تعنى التواصل الاجتماعى يمكن أن تقلل الالتهاب وتعزز الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات.

كما أظهرت الدراسات أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد من علامات المناعة مثل IL-6،8 ويمكن أن تزيد أيضًا من نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة فى الدماغ كجزء من هذه الاستجابة الالتهابية، وهى تغييرات تشبه التغيرات التى تسببها الالتهابات، وترتبط بالإرهاق والقلق.