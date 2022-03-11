بـ2500 جنيه إسترلينى.. بريطانيان يشتريان حافلة ويحولانها لمنزل

جدة - نرمين السيد - فى خطوة جديدة، وبدلا من دفع إيجار تقليدى، قررت تشارلى ماكفيكار وصديقها لوك ووكر، عمل منزلهما بشكل جديد، إذ قرر الثنائي، شراء حافلة لندن القديمة ذات الطابقين مقابل 2500 جنيه إسترلينى وقضيا عامًا ليحولاها إلى منزل أحلامهما.





ومن جهتها قالت تشارلى: كنا نعلم أن الاستئجار أو الحصول على رهن عقارى سيؤدى إلى تقييدنا ولن نمتلك نفس القدر من المرونة ، لذا بعد مشاهدة المساحات المذهلة ، مررنا بخيارات مختلفة مثل، حاويات الشحن، والكرفانات وما إلى ذلك، وفى النهاية اخترنا حافلة ذات طابقين، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية. وتابعت "كانت العملية صعبة فى بعض الأحيان لكننا كنا محظوظين للغاية لأن لدينا أشخاص كالعائلة يساعدوننا". وقاما تشارلى ولوك بالكثير من العمل بأنفسهما ولكنهما اعتمدا على محترفين فى أعمال السباكة والكهرباء والنجارة.

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