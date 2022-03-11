احذر تطبيقات على الإنترنت تسرق حساباتك المصرفية.. خبير يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إنه يجب أن يقوم الشخص بتحميل أو تنزيل برنامج أو تطبيق من منصة جوجل أو آب ستور فقط، محذرا من التطبيقات الموجودة خارج المنصة لكونها تضم بعض البرمجيات الخبيثة.

وأكد، أن هناك برامج تستخدم تكنولوجيا جديدة، ولا يشعر الشخص بأى مشكلة، بعد مدة من التحميل يتم تفعيل الجزء الضار من التطبيق وتتم عملية نصب.