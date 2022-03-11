تحذير عاجل لمستخدمى أندرويد: لا تتجاهل هذه التهديدات السبعة

جدة - نرمين السيد - ينبغى أن يبحث مستخدمو "أندرويد" عن سبعة تهديدات جديدة تستهدف أجهزتهم، بما فى ذلك بعض التهديدات السيئة للغاية بحيث يمكنها سرقة الأموال من حسابك المصرفى، وفقا للخبراء.





ونشر فريق الخبراء فى Proofpoint تقريرا متعمقا حول أحدث الهجمات، يكشف عن وجود ما مجموعه سبعة تهديدات مقلقة متداولة، وتركز جميعها باستثناء تهديد واحد على نظام تشغيل الهاتف المحمول من جوجل. وكما يوضح Proofpoint، فإن السبب فى أن "أندرويد" هو هدف أسهل من نظام iOS، لأنه نظام أساسى أكثر انفتاحا.

وأوضح Proofpoint فى منشور المدونة الخاص به: "لا يزال يتم تنزيل معظم البرامج الضارة من متاجر التطبيقات، ولكن خلال العام الماضى أو نحو ذلك، شهدنا زيادة فى الحملات التى تستخدم رسائل SMS/الهاتف كآلية للتسليم. للأفضل أو للأسوأ، يتخذ "أندرويد" منهجا أكثر انفتاحا. النظام الأساسى مفتوح لمتاجر التطبيقات المتعددة. ويمكن للمستخدمين بسهولة تحميل التطبيقات من أى مكان على الإنترنت".

إذن، ما هى التهديدات الحالية التى يجب على مالكى "أندرويد" أن يكونوا على دراية بها، وكيف يمكنك تجنبها؟.

ربما يكون أكثر ما يثير القلق هو أحدث أخطاء FluBot وTeaBot القادرين على سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور التى يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى الحسابات المصرفية.

ويمكن لـ FluBot أيضا السماح للمتسللين بمشاهدة مواقع الويب التى يزورها المستخدمون، وإرسال رسائل إلى جهات الاتصال على الجهاز وحتى إجراء مكالمات هاتفية دون موافقة المالك. وتتضمن تهديدات سرقة بيانات الاعتماد الأخرى TangleBot وMoqhao وKeepSpy وTianySpy.

ثم هناك برنامج BRATA الخبيث الذى كان يزحف ببطء عبر البلدان بما فى ذلك إيطاليا، مع هذا البرنامج الضار للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول باستخدام الرسائل القصيرة لجذب مستخدمى "أندرويد" إلى تنزيل تطبيقات الأمان المزيفة.

وبمجرد التثبيت، يمكنه سرقة بيانات المستخدم (بما فى ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور) واعتراض رموز مرور المصادقة متعددة العوامل.

وفى حديثه عن التهديدات، قال جاسينتا توبين، نائب رئيس Cloudmark Operations for Proofpoint: "يجب أن يكون المستهلكون متشككين جدا فى الرسائل المحمولة التى تأتى من مصادر غير معروفة. ومن المهم عدم النقر مطلقا على الروابط فى الرسائل النصية، بغض النظر عن مدى واقعية مظهرها. وإذا كنت ترغب فى الاتصال بالمورد المزعوم الذى يرسل لك رابطا، فافعل ذلك مباشرة من خلال موقعه على الويب وادخل دائما عنوان الويب/عنوان URL يدويا. وللحصول على رموز العروض، اكتبها مباشرة فى الموقع أيضا. ومن الضرورى ألا تستجيب لنصوص غريبة من مصادر غير معروفة".

وتقول Proofpoint إنه من الضرورى حماية جهازك، كن حذرا من أى رسائل غير متوقعة أو غير مطلوبة مع روابط أو عناوين URL أو طلبات بيانات من أى نوع. ومثلما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، من الجيد استخدام تطبيق مكافحة فيروسات للهاتف من مصدر موثوق.