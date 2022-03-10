خالد الجندى: الصدقة بالمال خميرة فلوس ومنع للمصائب

جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن الإنفاق فى الصدقات "خميرة فلوس" أى أن الله تعالى سينفق على المسلم إن أنفق على غيره، كما أن هناك مهمة أخرى للإنفاق والصدقة وهى منع المصايب ودرء السوء أى منع الحوادث والمرض أو عذاب جهنم.

لفت إلى أن الصدقة لفظ جامع فحتى التبسم والحلال فى الحياة صدقة والكلمة الطيبة صدقة، ولكن بذل المال له صورتين اثنين، الأولى هى التصدق والثانية هى الإيثار وهى تعنى تقديم الغير على النفس.

أضاف الجندى أن الله تعالى تحدث عن ما يقدمون الآخرين على أنفسهم، كما تحدث عن الخصاصة أى احتياج الشخص المال لشيء يخصه ولكنه يخرجه للغير صدقة، متابعا أننا نحتاج إلى سلوك الصحابة فى الإيثار لتجاوز الأزمة الغذائية حاليا.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.