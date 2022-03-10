انتقادات فى كوريا الجنوبية ضد سامسونج بسبب هاتف جلاكسى إس 22

جدة - نرمين السيد - وتزعم مصادر لصحيفة "ذا كوريا هيرالد" أن لجنة التجارة العادلة فى كوريا الجنوبية "من المتوقع" أن تحقق مع "سامسونج" بشأن مزاعم انتهاكها لقانون الإعلان عند تسويق سلسلة هواتفها الجديدة "جلاكسى إس 22".
وكانت تقارير ذكرت الفترة الماضية أنه فيما تزعم "سامسونج" أن هاتفها "جلاكسى إس 22" لديه "أفضل أداء على الإطلاق"، فإن "خدمة تحسين الألعاب" الخاصة بها (GOS) يحد من سرعته للحفاظ على عمر البطارية ومنع ارتفاع درجة حرارته.
وفى سياق متصل، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن مالكى هواتف "جلاكسى إس 22" فى كوريا الجنوبية يعدّون دعوى قضائية جماعية ضد "سامسونج" بتهمة تشويهها قدرات الهاتف الجديد، وقالوا إنهم يشعرون بأنهم "مخدوعون"، ويطلب كل منهم الحصول على مبلغ 243 دولار أمريكى كتعويض.
ومؤخرا وعدت شركة "سامسونج" بمنح تحديث خاص لـ"خدمة تحسين الألعاب" (GOS) الذى يمنح المستخدمين التحكم فى الاختناق، ومع ذلك نفت التقارير التى تفيد بأنها تبطئ التطبيقات العامة مثل "نيتفلكس" و"تيك توك".
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