البيت الأبيض يطلق خطة لتنظيم العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، وصف البيت الأبيض الأمر التنفيذى بأنه أول نهج حكومى شامل لمعالجة المخاطر وتسخير الفوائد المحتملة للأصول الرقمية والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها.

وقال البيت الأبيض فى بيان يصف الأمر: يخلق الارتفاع فى الأصول الرقمية فرصة لتعزيز الريادة الأميركية فى النظام المالى العالمى. ولكن له أيضًا تداعيات كبيرة على حماية المستهلك والاستقرار المالى والأمن القومى ومخاطر المناخ.

ومن بين الإجراءات الأخرى، يوجه الأمر وزارة التجارة لتطوير إطار عمل شامل لدفع التنافسية والقيادة فى الولايات المتحدة، والاستفادة من تقنيات الأصول الرقمية.

ويشجع الأمر أيضًا البحث المستمر لمجلس الاحتياطى الفيدرالى فى العملة المشفرة المدعومة من الولايات المتحدة، التى تسمى أحيانًا الدولار الرقمى.

ودعا المنظمون إلى استجابة تنظيمية منسقة منذ العام الماضى على الأقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من الوكالات المتباينة المتضررة.

ويتم التعامل مع الخدمات المصرفية الاستهلاكية والاستثمارات وتطبيق العقوبات من خلال أذرع منفصلة للحكومة الفيدرالية وكلها تتطرق إلى العملة المشفرة بطرق مختلفة.

تقييم المخاطر والفرص

ولن يكون للأمر أى تأثير فورى فى كيفية تنظيم العملات المشفرة أو كيفية عمل شركات العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك يبدأ عملية تنظيمية أبطأ قد تستغرق سنوات حتى تؤتى ثمارها.

على وجه الخصوص، يوجه الأمر الوكالات لتقييم المخاطر والفرص التى ينطوى عليها استخدام العملة المشفرة. بما فى ذلك وزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات. ومن المحتمل لهذه الخطوة أن تؤدى إلى لوائح مستقبلية تصدر من خلال عملية الإشعار والتعليق.

وكان رد فعل الصناعة المبكر على الأمر إيجابيًا. وترى الصناعة الإطار الجديد على أنه وسيلة لتجنب عدم اليقين التنظيمى.

وقال فارير شيرزاد، كبير مسؤولى السياسات فى Coinbase، عبر تويتر: نظرًا لأن الوكالات تتخذ الخطوة التالية فى دراسة الأبعاد العديدة للاقتصاد المشفر، نأمل أن تفعل ذلك مع التركيز على إرساء الوضوح التنظيمى للصناعة والجمهور الأمريكى. الأصول الرقمية لها فوائد اقتصادية واجتماعية محتملة هائلة للبلدان التى تضع تشريعات معقولة.