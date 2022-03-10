ريلمى تطرح أسرع هواتفها بسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن سبب سرعة هاتف ريلمى الجديد، الذى يحمل اسم "Realme 9 5G SE" هو تزويده بمعالج أسرع وشاشة أسرع من إصدارات الشركة السابقة، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية أسرع قليلاً ووحدة معالجة رسومات أسرع بكثير مقارنة بطرازات Realme 9 Pro.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقة الشاشة 1.080 × 2.412 بيكسل، بالإضافة إلى تميزه بهاتف مناسب للألعاب السريعة.

ويزود كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية مميزة بمستشعر بدقة 16 ميجابيكسل.

وتبلغ قوة بطاريته 5000 أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وكل ذلك يأتى بسعر مناسب للشباب حيث يبدأ من 262 دولار أى ما يزيد عن 4000 جنيه مصرى.