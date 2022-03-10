لسه الصبح- إزاى تتعامل مع الناس الحشرية

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن ذلك النوع من الشخصيات "المتطفلة أو الحشرية" تسبب إزعاجا لدى الكثير، بسبب خجل هؤلاء من إحراجهم.

وقدم فادى إبراهيم نصائح عدة للتعامل مع ذلك النوع من الشخصيات، ومنها عدم التدخل فى حياة الآخرين، والالتزام معهم بالصرامة.

وقال إبراهيم: "متحاولش أن يبقى فيه إثارة للى حواليك ومتشاركهمش فى أى حاجة عشان المشاكل متزيدش أكتر".

وتابع نصائحه التى منها: عدم منح الفرصة للآخرين فى التحكم بأى موضوع شخصى، بالإضافة إلى ضرورة التحلى بالثقة بالنفس والقول "مش هينفع أحكى، أو مالكوش دعوة بالموضوع ده".