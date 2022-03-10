لتجنب الزحام.. أمريكى يذهب للعمل على طبق طائر (فيدو)

جدة - نرمين السيد - وسط الزحام الذى تشهده الطرق، قرر أمريكى من التخلص من إهدار الوقت والمجهود لذا استعان بتلك الفكرة وهى تصميم مركبة على شكل طبق طائر.

ويدعى الأمريكى ستيفن تيبيتس، مهندس طيران، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة "زيفا أيرو"، وهى شركة ناشئة مقرها مدينة تاكوما فى ولاية واشنطن الأمريكية.

وأنتجت شركة "زيفا أيرو" مركبتها الخاصة وهى على شكل طبق طائر رأسى، وقد حقق نجاحا فى الإقلاع العمودى الكامل، ووصف تيبيتس طبقه الطائر الجديد بأنه "أكتوكوبتر"، فى إشارة إلى المحركات الأربعة المثبتة أعلى الطبق، إلى جانب أربعة محركات أخرى مثبتة أسفله، وفقا لموقع "abs-cbn".

ومن المنتظر أن يخضع الطبق الطائر الجديد الذى أطلق عليه اسم "زيفا زيرو" والذى يعمل بالبطاريات، إلى مزيد من اختبارات الطيران قبل اعتماده للاستخدام التجارى.

وأوضح تيبيتس أن العملاء الذين تستهدفهم شركته فى الفترة الحالية هم المسعفين الذين يكونون فى حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا فى أقل وقت ممكن.

وتطمح الشركة إلى أن يمتلك كل أمريكى مركبته الطائرة، ومن المرجح أن يبلغ سعر الطبق الطائر نحو 250 ألف دولار، ما يعنى أنه سيكون باهظ الثمن بالنسبة لمعظم العملاء فى الوقت الراهن.