4 وصفات طبيعية تخلصك من «جلد الوزة»

جدة - نرمين السيد - ولتخلص المرأة من الشعور بالإحراج والإزعاج، يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التى تعالج مشكلة "جلد الوزة"، وفقا لموقع "stylecraze".

ومن بين الوصفات الطبيعية التى تقضى على "جلد الوزة" وتستعيد للفتاة ثقتها بنفسها:

-زيت جوز الهند:

يجب تحضير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة من السكر البنى، وتسخين الزيت قليلا وإضافة خلطة السكر بعدها.

وتدليك المناطق المصابة لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم يشطف الجسم بالماء.

-خل التفاح:

نحتاج إلى تحضير ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة طعام من زيت جوز الهند، مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط المكونات معا ووضع الخليط على المناطق المصابة بجلد الوزة وترك الخليط حتى يجف ثم يشطف بالماء.

-زيت شجرة الشاى:

يفضل تكرار تلك الوصفة مرتين فى اليوم، حيث يجب تحضير قطرتان من زيت شجرة الشاى مع 10 قطرات من زيت جوز الهند، وخلط المزيج معا، ووضعه على المناطق الزعجة وتركه حتى يجف ثم غسل الجسم بالماء.

-جل الصبار:

تحضير جل الصبار الطازج مع وسادة قطنية ثم غمس الوسادة فى الجل ثم تطبيق الوصفة على المنطقة المصابة، وترك المزيج لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، مع التدليك بفرق ومسح الجل بقطعة قطن.