علاقة غريبة بين أنثى أسد ومدربها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو، أنثى الأسد المعروفة باسم "سيرجا" البالغة من العمر عشر سنوات، وهى تجرى مندفعة نحو مربيها "فال جرونر" بمجرد فتح باب القفص الخاص بها.

وتحرص تلك الأنثى التى يبلغ وزنها 185 كيلوجرام، على احتضان مدربها ووضع مخالبها برفق على رأس إشارة للمودة، فى مشهد غير مألوف بالمر فى أحد الغابات البرية بدول بوتسوانا بجنوب أفريقيا.

أنقذ "جرونر" البالغ من العمر 34 عامًا، أنثى الأسد عندما كان عمرها بضعة أيام فقط وقام بتربيتها منذ ذلك الحين، لتنشأ بينهما علاقة فريدة من نوعها مبنية على الحب والمودة التى لا يمكن أن تنسج بين حيوان مفترس وأنسان.

وتظهر مقاطع فيديو المودة غير المعهودة بين أنثى الأسد ومربيها، كيف تقوم بمداعبته من خلال النوم بجانبه ووضع مخالبها على رؤسه برفق وكأنه تواسيه، وفى مشهد أخر تقفز أنثى الأسد فى أحضان مربيها وتسقطه أرضاً وهى تداعبه بحب شديد يكشف عن علاقتهما القوية و الغير متوقعة.