مطعم سعودى يستعين بالزومبى فى تقديم الطعام للزبائن وخدمتهم

جدة - نرمين السيد - واستخدم المطعم أطباق بشكل الجماجم، وليس ذلك فقط بل يجالسهم على الطاولات ممثلون على هيئة الموتى الأحياء (الزومبى). ويتجول فى أرجاء المكان ذى الإضاءة الخافتة ممثلون يرتدون زى الأشباح والزومبى ومصاصى الدماء، ويرقصون ويقدمون عروضا حية لجمهور المتفرجين الذين يلتقطون الصور لأنفسهم فى هذه الأجواء المرعبة. ولفت ماجد العنزى، المشرف العام على المطعم، أن تلك الفكرة تجعل الزائر يعيش جو الرعب والترفيه والاستمتاع بأكل يناسب جميع الأذواق. وأشار إلى حرص المطعم على تحضير طاقم عمل من الممثلين لتأدية فقرات رعب لخدمة البيئة المناسبة التى يتخللها فقرات ترفيهية، تمكن الزائر من الراحة والاستمتاع بتناول الطعام. وتبلغ تكلفة تلك التجربة المرعبة فى المطعم سعر يصل إلى 300 ريال سعودى أى 79.97 دولار.

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