قبل طرحه.. أبرز مواصفات هاتف Vivo Y01

جدة - نرمين السيد - Vivo Y01
ويأتى هاتف "Vivo Y01" بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل.
مواصفات Vivo Y01
وبالجزء الخلفى من الهاتف المصنوع من البلاستيك، يزود بكاميرا أساسية واحدة بدقة 13 ميجابيكسل متصلة بفلاش LED، وستحصل بعض المناطق على وحدة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه Face Access.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، ويأتى مزودا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
تصميم وألوان Vivo Y01
أما بالنسبة لتصميمه، يأتى مصنوعا من هيكل وإطار بلاستيكى، ويحتوي على قارئ بصمات أصابع مثبت على جانب الجهاز، وبالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.
وتطرح الشركة هاتفها الجديد بلونين وهما الأسود والأزرق الفاتح، ولكن لم يتم الإفصاح عن سعره.
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