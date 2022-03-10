غواص كرواتى يقطع 107 أمتار تحت الماء فى نفس واحد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مشى فيتومير ما مجموعه 107 أمتار أو 351 قدمًا و0.5 بوصة تحت الماء وحطم الرقم القياسى السابق لزميله المحرر بوريس ميلوسيتش الذى قطع 96 مترًا فى مارس 2020.

وقالت "جينيس"، إن محاولة فيتومير جرت فى 17 سبتمبر 2021 فى مسبح بأحد المستشفيات لإعادة تأهيل أمراض القلب والرئة والروماتيزمرغبة منه لرفع مستوى الوعى حول البحث الذى يقوم به المستشفى على الغوص الحر.

وحسب قوله، لن يساعد ذلك فقط فى تطور هذه الرياضة، بل سيفيد أيضًا مجال الطب بشكل عام.

حبس فيتومير أنفاسه تحت الماء لمدة 3 دقائق و6 ثوان، حاملا أوزانًا بين ذراعيه طوال فترة محاولته، للتأكد من أنه لم يطفو لأعلى، كما أكمل جولتين فى المسبح الذى يبلغ ارتفاعه 50 مترًا.

قال فيتومير: "بصفتى لاعبًا حرًا محترفًا، لست بحاجة حقًا إلى هذا القدر من الاستعداد لتحطيم أى رقم فى حبس الأنفاس"، مشيرًا إلى اعتقاده أيضًا بأنه يمكنه بسهولة كسر هذا الرقم الذى حققه.

وادعى الغواص الكرواتى أنه يستطيع "بسهولة كسر" أى رقم قياسى آخر فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأن ذلك لا يتطلب سوى الإعداد الصحيح.