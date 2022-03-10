قرار عاجل من فيسبوك للمساعدة فى حل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقام فيسبوك بتحديث قسم مساعدة المجتمع فى أوكرانيا، لإضافة موارد من وكالات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر المحلية والتى من شأنها أن تسهل على المستخدمين العثور على المساعدة الطبية وأنواع المساعدة الأخرى، ليس فقط فى أوكرانيا ولكن أيضًا فى البلدان المجاورة.

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وتحتوى خدمة Community Help التى أضافها فيسبوك على خط مساعدة واتساب لخدمات الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا، لتوصيل الأشخاص بالتحديثات المهمة والخدمات الحيوية.

ونقل موقع Engadget أنه للتأكد من أن الأشخاص الذين يحتاجون إليها يمكنهم الوصول بسرعة إلى القسم، يضع فيسبوك رابطًا إلى Community Help فى الجزء العلوى من موجزاته لمستخدمى Ukrainain، حتى لو كانوا قد غادروا البلاد، لافتا إلى أن الرابط يظهر فى الجزء العلوى من نتائج عمليات البحث ذات الصلة على فيسبوك، وكذلك فى الجزء العلوى من خلاصات Instagram للمستخدمين.