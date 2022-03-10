واتساب يحارب الشائعات بميزة جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أفادت تقارير صحفية بأن تطبيق المحادثات الشهير "واتساب" يختبر ميزة جديدة من شأنها تغيير طريقة إعادة توجيه الرسائل، فى إطار سياسته لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة.





ومن المتوقع أن يقصر واتساب قريبًا إعادة توجيه الرسائل إلى أكثر من مجموعة واحدة، حيث تم رصد التطبيق المملوك لشركة "ميتا" وهو يختبر هذه الميزة التى إذا وصلت إلى التحديث النهائى، فسيكون من الصعب على الكثير من المستخدمين الذين يعيدون توجيه الرسائل دون هدف حتى دون قراءتها معظم الوقت.

كان واتساب قد طرح سابقًا تحديثًا يسمح للمستخدمين بإعادة توجيه الرسائل إلى دردشة واحدة فى كل مرة، إذ وضع قيودًا على الرسائل المعاد توجيهها لتقييد الانتشار، والآن ربما يتطلع تطبيق المراسلة الشهير إلى توسيع الميزة لتشمل الدردشات الجماعية أيضًا.

ووفقًا لتقارير صحفية، تقضع هذه الميزة للاختبار حاليًا ويتم طرحها لمختبرى إصدارات تجريبية معينة، وسيتم إتاحتها للجميع فى الأيام القليلة المقبلة.