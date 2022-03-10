باستخدام التوالد العذرى.. نجاح أول عملية تكاثر فى الثدييات دون جنس «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واستخرج فريق الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات فى الصين وأمريكا نسل من بويضة ثديية واحدة غير مخصبة فى فأر ثم عدلوا جيناتها، ونشروا نتائج ورقتهم البحثية فى دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمى أوف ساينس".

ويحدث التوالد العذرى فى الأسماك، والزواحف، والعقارب، والعث وبعض النحل، ولكن لم يكن يحدث فى الثدييات.

وينطوى التكاثر الجنسى فى الثدييات على اندماج الحمض النووى الذكرى مع الحمض النووى الأنثوى، بحيث يكون للنسل الناتج مادة وراثية من كلا الوالدين.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن معظم الخلايا فى الثدييات تعبر عن نسخ من الجينات من كلا الوالدين، لكن القليل منها لا يفعل ذلك، وبدلا من ذلك تعبر عن جينات من الأم أو الأب فقط، واستفاد الباحثون فى عملهم من هذه الاستثناءات.

وكان الباحثون لاحظوا أن جهود البحث السابقة التى تهدف إلى إجبار التوالد العذرى فى الثدييات قد فشلت بسبب البصمة الجينية، وتغلبوا على هذه المشكلة من خلال اتباع نهج مختلف، حيث تضمن عملهم إزالة بويضة من فأر ثم استخدام مقص الجينات (كريسبر) لتعديل جيناتها لتقليد الجينات التى قد يساهم بها أحد الوالدين أثناء الإخصاب الطبيعى، ثم قاموا بحقن إنزيم فى البويضة لتشغيل بعض الجينات وإيقاف البعض الآخر لجعل الجينات فى البويضة تشبه تلك الموجودة فى البويضة التى خصبها الأب، ثم تم زرع البويضة فى رحم الأنثى، حيث سمح لها بالنمو لتصبح جنينا.

وكرر الباحثون هذه العملية مع بويضات عدة، وزرعوها جميعا فى رحم فأر واحد، وتلد الفئران عادة ما بين 8 إلى 12 فى المرة الواحدة، ونجت جميعا من الولادة، وكانت صحتها جيدة بما يكفى لإنجاب النسل.

ويرى الباحثون أن التوالد العذرى فى الثدييات يمكن تحقيقه، رغم اعترافهم بالحاجة إلى مزيد من العمل قبل أن يمكن استخدامه فى تطبيقات العالم الحقيقى، يقترحون كذلك أن تنقيح العملية يمكن أن يؤدى إلى تطبيقات فى الزراعة أو تطوير الطب.