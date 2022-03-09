Mozilla تعلن إصلاح ثغرة خطيرة استغلت فى فايرفوكس

جدة - نرمين السيد - وأكد مطورو Firefox أنهم على دراية بـ "تقارير الهجمات فى البرية" التى تستغل هذه الثغرات بشكل نشط.

وقالت موزيلا: "تلقينا تقارير عن هجمات فى البرية تسيء إلى هذه العيوب"، وهى أخطاء "Use-after-free"، وهى عندما يحاول أحد البرامج استخدام ذاكرة تم مسحها مسبقا.

وعندما يستغل المهاجمون هذا النوع من الأخطاء، يمكن أن يتسبب ذلك فى تعطل البرنامج، مما يسمح بتنفيذ الأوامر على الجهاز دون إذن، وفقا لتقارير Bleeping Computer.