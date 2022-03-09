أغرب 3 أماكن سياحية فى العالم «صور»

جدة - نرمين السيد - روبوت جاندام العملاق

يعد متنزه جاندام فرونت طوكيو الترفيهى أحد أغرب الأماكن السياحية فى العالم، الموجود فى منطقه دايفير الواقعة فى مدينة طوكيو المصنفة ضمن أجمل مدن العالم وأكثرها جذبا للسياحة.

هو مكان لعشاق المسلسل الكرتونى موبايل سويت جندام، وعشاق كل ما يتعلق بالروبوتات أو بمسلسل وأفلام Transformers.

عند دخولك المتنزه تجد أمامك على مرتفع روبوت جاندام العملاق، الذى يبلغ طوله 60 قدما، كما أن رأسه متحرك، وتوجد عليه أضواء تتحرك من رأسه إلى قدميه فى 50 موقعا مختلفا لتجعله ينير من كل جهة. فإذا كنت تنوى السفر إلى اليابان، فاستمتع بالذهاب إلى متنزه جاندام فرونت.

متحف الشعر فى أفانوس بتركيا





كان صانع الفخار التركى "شى غالب" لديه مشروع يحلم بتحقيقه، وقد بدأ ذلك المشروع كورشة لصنع الفخار، إلا أن ذلك المشروع تحول فما بعد إلى أحد أغرب الأماكن السياحية أو المتاحف بالتحديد.

إنه متحف الشعر، وهو كهف صغير عميق مظلم فى منطقة أفانوس ومصنف ضمن أحد أغرب أماكن السياحية فى تركيا، يحتوى على عينات شعر وأسماء وعناوين أكثر من 16 ألف امرأة من جميع أنحاء العالم.

فإذا ذهبت إلى هناك سترى الآلاف من العينات المتروكة ويمكن لأى امرأة أن تصبح جزءا من ذلك المتحف من خلال ترك عينة من شعرها كتذكار إن أحببت.

جزيرة الدمى فى المكسيك





هناك أسطورة تقول إن فتاة تم العثور عليها بواسطة حارس تلك الجزيرة والوحيد الذى كان يمكث بها، وأن ذلك الحارس المدعو بـ"دون جوليان" فشل فى محاولة إنقاذ تلك الفتاه من الغرق.

بعد تلك الحادثة بفترة قليلة، رأى جوليان دمية عائمة بالقرب من الجزيرة، وخمن أنها تنتمى إلى ذات الفتاة، فأخذها وعلقها تعبيرا منه عن أسفه بشأن خسارة تلك الروح البريئة الصغيرة، وأخذ جوليان يعلق المزيد من الدمى فى محاولة منه لإرضاء روح تلك الفتاة.

قيل بعدها إن جميع العرائس فى تلك الجزيرة ممسوسات من قبل روح تلك الفتاة وأخذ بعض شهود العيان يرددون أن جميع تلك الدمى تحرك رؤوسها وأذرعها وتفتح أعينها وتهمس حتى لبعضها البعض فى بعض الأحيان.

بالتأكيد هناك من يبالغون بشأن كل تلك الأمور ويختلقونها حتى، ولكن الأكيد فى الأمر أن تلك الجزيرة تعد ضمن أحد أغرب الأماكن فى العالم وأكثرها رعبا.