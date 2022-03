People Search.. ميزة جديدة من جوجل للعثور على الموظفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت Google Workspace عن ميزة جديدة تسمى People Search لمساعدة المستخدمين فى العثور على زملائهم فى العمل عبر الإنترنت بسهولة أكبر، حيث تم تصميم الميزة بشكل أساسى للمؤسسات الكبيرة ذات القوى العاملة الموزعة.







وقد يكون من الصعب العثور على شخص من فريق مختلف عبر الإنترنت من شركتك الخاصة، مما قد يتسبب فى تأخيرات عندما يتعلق الأمر بالتعاون بين الفرق داخل نفس الشركة، وبهدف التخفيف من ذلك، أضافت جوجل ميزة People Search فى Google Cloud Search للعثور على موظفين آخرين فى مكان عملك عن طريق إدخال استعلام بحث.

وباستخدام ميزة البحث عن أشخاص، يمكن للمستخدمين محاولة العثور على زملائهم فى العمل من خلال أسمائهم أو عناوين بريدهم الإلكترونى أو مواقعهم أو أدوارهم، وفقا لما ذكرته جوجل فى إحدى المدونات.

ويمكن العثور على معلومات حول الموظفين الآخرين فى المؤسسة، مثل "جهات اتصال الشركة، والدور، والفريق، والقسم، وموقع المكتب، وهيكل التقارير، ومركز التكلفة، والتفاعلات السابقة والمزيد" باستخدام ميزة "البحث عن أشخاص".

وتم طرح ميزة People Search ويمكن الوصول إليها من قبل جميع عملاء Google Cloud Search وعملاء Google Workspace Business Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus وEducation Plus.