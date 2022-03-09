عاجل- وفاة أول شخص خضع لجراحة زراعة قلب خنزير

جدة - نرمين السيد - وتوفى ديفيد بينيت، البالغ من العمر 57 عاما، فى المركز الطبى بجامعة ميريلاند، فيما لم يذكر الأطباء السبب الدقيق للوفاة، واكتفوا بالقول إن حالته بدأت فى التدهور قبل عدة أيام.
وأشاد نجل بينيت بالمستشفى لتقديمها التجربة الأخيرة، قائلا إن الأسرة تأمل فى أن تساعد فى بذل المزيد من الجهود لإنهاء نقص الأعضاء.
وسعى الأطباء لعقود إلى استخدام أعضاء حيوانية يوما ما فى عمليات زرع منقذة للحياة.
وكان بينيت، وهو عامل من هاجرستاون بولاية ماريلاند، مرشحا لهذه المحاولة الجديدة فقط لأنه واجه موتا محققا، غير مؤهل لعملية زرع قلب بشرى، طريح الفراش وعلى أجهزة دعم الحياة، وخروجه من الخيارات الأخرى.
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